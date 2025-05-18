Trabzonspor’da en büyük sorun istikrarsızlık!

Teknik adam değişiklikleri, her bir hocanın farklı oyun anlayışı ve futbolcu tercihleri Trabzonspor'un saha içi dengesini doğrudan etkiledi.

Abdullah Avcı döneminde daha kontrollü ve savunma, Şenol Güneş ile de hücuma dayalı anlayış ön plandaydı. Fatih Tekke ise ön alan baskısı ve savunmadan oyun kurmaya önem verdi.

Geçiş süreçleri, oyuncuların rollerini ve pozisyonlarını sürekli değiştirdi. Kadro istikrarsızlığının bir diğer önemli nedeni de sakatlıklar ve kart cezaları oldu.

Sezon boyunca kilit oyunculardan Uğurcan, Savic, Batagov, Okay, Ozan, Mendy, Nwakaeme, Vişça, Zubkov, Draguş, Folcarelli, Cihan ve Enis gibi isimler uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Ayrıca çok sayıda oyuncu cezalı duruma düştü. Bu faktörler, Trabzonspor'un ideal 11'ini oturtmasını imkânsız hale getirdi.