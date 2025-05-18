Trabzonspor’da Uğurcan Çakır kararı!

Trabzonspor bu sezon kötü sonuçlar alsa da kaleci Uğurcan Çakır performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Avrupa'ya gitme hayali olan milli eldivenle birçok kulüp ilgileniyor. 29 yaşındaki file bekçiyi kaybetmek istemeyen yönetim ise bu hedefine yeni bir sözleşme ile ulaşmayı amaçlıyor.

Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, Uğurcan'a önemli bir oranda zam yaparak 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Uğurcan, kalesinde 52 gol gördü. 18 maçta ise rakiplerine şans tanımadı.