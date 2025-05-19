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Giriş Tarihi: 20.5.2025 00:32

Ajax CEO'su Alex açıkladı! Dusan Tadic transferi...

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından Dusan Tadic'in adı eski kulübü Ajax ile anılıyordu. Ajax CEO'su Alex Kroes, Farioli'nin ayrılık süreciyle açıklamar yaparken, Tadic transferiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ajax CEO’su Alex açıkladı! Dusan Tadic transferi...

Fenerbahçe'de sezon sonu yaşanacak ayrılıklar gündeme gelmeye başlarken takımın deneyimli yıldızlarından Dusan Tadic'in ismi de sık sık eski kulübü Ajax ile anılıyordu. Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de açıklama yaptı.

Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.

"TADIC DOĞRU BİR TRANSFER"

Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.

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Ajax CEO'su Alex açıkladı! Dusan Tadic transferi...
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