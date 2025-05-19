Ajax’ta Farioli dönemi sona erdi

Hollanda Ligi'nde son 5 haftaya 9 puan önde girmesine rağmen şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax'ta Francesco Farioli dönemi sona erdi. Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adamın ayrılık kararı aldığı ve bunu kulübe bildirdiği belirtildi.

Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.

Ajax'ın başında bu sezon 54 maça çıkan Farioli 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.