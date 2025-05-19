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Giriş Tarihi: 19.5.2025 17:01

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlunun lüks aracı yandı!

Eyüpsultan'da alev alev yanarak küle dönen 20 milyon lira değerindeki lüks otomobilin sürücüsünün Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı olduğu öğrenildi.

İHA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın oğlunun lüks aracı yandı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı'nın arabası yandı. Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı.

İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana gelmiş,

ALEV ALEV YANDI

ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle dönmüştü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

ARAÇ CELAL ADALI'YA AİT

20 milyon lira değerindeki otomobili kimin kullandığı ortaya çıktı. Otomobili Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Serdar Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın (37) kullandığı öğrenildi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlunun lüks aracı yandı!
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