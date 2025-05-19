Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın oğlunun lüks aracı yandı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı'nın arabası yandı. Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamıştı.

İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmişti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana gelmiş,