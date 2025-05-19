Boluspor: 1 - Bandırmaspor: 4

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçında Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1'İnci Lig'in Play Off Yükselme yarı final ilk maçında Sakarya'da oynanan karşılaşmada Boluspor, Bandırmaspor'a 4-1 mağlup oldu.
12'nci dakikada konuk ekip Bandırmaspor öne geçti. Sağ çaprazdan Boluspor ceza sahasına giren Lois Diony sol ayağıyla düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
27'nci dakikada Boluspor eşitliği sağladı. Ceza sahasının ilk metrelerinde topu alan Hasani'nin uzak köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
47. dakikada İbrahim Kaya'nın sağ çaprazdan ceza sahasına attığı pasta kale önünde topla buluşan Murat Cem Akpınar, meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-2
57. dakikada ceza sahası içerisinde seken topa kafa vurmak isteyen Atınç'ı, Fethi Özer formasından çekerek düşürdü. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada penaltı noktasına gelen Billal Messaouidi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3
67. dakikada Messaouidi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.
88. dakikada kendi yarı alanından topla çıkan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılarak hızla ilerledi. Ceza sahası dışı sağından arka direğe ortasında Marco Paixao topu topu filelere gönderdi. 1-4
Goller: Pablo Diony (dk. 12), Murat Cem Akpınar (dk. 47), Billal Messaouidi (dk. 60), Marco Paixao (dk. 88) (Bandırmaspor), Florent Hasani (dk. 27) (Boluspor)
Sarı kartlar: Fethi Özer (Boluspor), Hakan Bilgiç, Michel Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)