Brighton, Liverpool’u 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyon Liverpool, deplasmanda Brighton'a konuk oldu. Arne Slot'un öğrencileri 1-0 öne geçtiği maçta Brighton'a 3-2 mağlup oldu. Liverpool bu sezon dördüncü yenilgisini aldı.

Falmer Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Yasin Abbas Ayari, 69. dakikada Kaoru Mitoma ve 85. dakikada Jack Hinshelwood attı. Liverpool'un gollerini ise 9. dakikada Harvey Elliott ve 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.