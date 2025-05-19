Süper Lig'in 36. haftasında maçlar aynı gün, aynı saatteydi ama herkesin gözü kulağı Galatasaray- Kayserispor müsabakasındaydı. Aslan, şampiyonluk için 1 puanın yeterli olduğu karşılaşmada işini şansa bırakmadı.Osimhen, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 29'da Torreira'nın kafa pasında ceza sahası içinde yalnız kalan Barış Alper Yılmaz, plasesiyle skoru 2-0'a getirdi. Kapanış ise 89'da Fernando Muslera'dan geldi. Morata ile VAR kararıyla kazanılan penaltıda topun başına Uruguaylı file bekçisi geçti, golünü atarak sonucu belirledi: 3-0. Ligde evinde en son geçen sezon F.Bahçe'ye kaybedenAyrıca ligde de son 6 müsabakasını kazanmayı başardı ve 18 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.alatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, şampiyonluk kutlamalarında ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Hatipoğlu şöyle konuştu: "Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun. Uzun, zorlu bir maratondu. Biz başarıya ulaştık. Bu şampiyonluk çok çalınmaya çalışıldı. Çaldırmadık. Tüm G.Saraylılara bu şampiyonluğu armağan ediyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Başta Okan hocamız, rekorlarıyla… Müthiş bir performans sergiledi.Fenerbahçe kupa maçından beri müthiş bir oyun oynuyoruz, bunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde güzel mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum."Galatasaraylı futbolseverlerin keyfi yerindeydi. Kayserispor maçında, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da göndermede bulunuldu. Dünyaca ünlü Portekizli hocanın yüksek maaşına ve sosyal medya paylaşımlarına değinilerek,pankartı asıldı.Futbol takımının şampiyonluğu öncesi stadyumda bir zafer daha kutlandı. Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinde İzmir BŞB'yi geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı ekip, sevincini RAMS Park'a çıkarak taraftarlarla yaşadı.