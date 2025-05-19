Dusan Tadic, Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Eşi Dragana Tadic’ten flaş hareket

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'tan 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formaya veda etmeye hazırlanıyor.

Ajax CEO'su Alex Kroes'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'i yeniden takıma getirmek istediği iddia edildi.

Hollanda basınından De Telegraaf'a göre, Ivan Perisic'in PSV'de gösterdiği performans, Ajax'ın Dusan Tadic'i yeniden kadrosuna katmak istemesinde önemli bir rol oynuyor.

TADIC'İN EŞİNDEN FLAŞ HAMLE

Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın adeta habercisi oldu. Dragana Tadic çocuklarının Ajax formalı pozunu profil fotoğrafı yaptı.

Fenerbahçe formasıyla 108 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol atarken, 35 asist üretti.