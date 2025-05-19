İcardi coşkusu!

Geçen kasım ayının başında Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan ve ameliyat olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte özel jetle İstanbul'a geldi. Kayserispor karşılaşmasını RAMS Park'ta takip edip, Aslan'ın 25. şampiyonluğunun coşkusuna ortak oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların çok yoğun ilgi gösterdiği İcardi, bu sevgiye el sallayarak karşılık verdi.
EMEĞİN KARŞILIĞI!
Sahaya inip duygularını paylaşan İcardi, mutlu olduğu belirtip sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok gururluyuz. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık.
Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız."
TEK RAKİBİ FARUK SÜREN
Galatasaray Başkanı olarak üçüncü şampiyonluğunu gören Dursun Özbek, kupa sayısını (2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa) 8'e çıkardı. Alp Yalman, merhum Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve merhum Mustafa Cengiz gibi görev yapmış eski başkanları geride bırakan Özbek, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandıran Faruk Süren'in arkasından geliyor.
'KALMAYI İSTEMESİ LAZIM'
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun çok zorlu şartlarda geldiğini söyledi. "Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. İyi olan yine kazandı ve 5. yıldızı taktık.
Adnan başkan (Adnan Polat) sürekli yanımdaydı, Ona teşekkür ederim" dedi. Osimhen ile ilgili de "Çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz sürüyor. Osimhen'in her şeyden evvel G.Saray'da kalmayı istemesi lazım"
diye konuştu.
TERİM'DEN 5 YILDIZLI MESAJ
G.Saray'ın efsane ismi Fatih Terim, şampiyonluk sonrası paylaşımda bulundu. "G.Saray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir" diyen İmparator, "Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan hoca nezdinde tüm çalışanları tebrik ederim. 25. şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek 5. yıldızı doyasıya kutlayalım"
ifadelerini kullandı.
2 MİLYAR TL KASAYA!
Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonlukla birlikte büyük bir geliri de kasasına koymaya başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray, UEFA'dan ilk etapta 18.6 milyon Euro
(807 milyon TL) kazanacak. Lig şampiyonluğu nedeniyle TFF'den toplamda 71.1 milyon TL
gelir elde edecek olan Aslan, piyasaya yeni çıkacak 5 yıldızlı ürünlerin satışları ile birlikte 2 milyar TL'lik geliri de aşacak.
DAYI ÇOCUKLARIYLA KUTLADI
Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı orta sahası Kerem Demirbay, zaferi eşi ve çocuklarıyla doyasıya kutladı.
AİLE DOSTLUĞU!
Sezon bitimiyle Aslan'a veda edecek Mertens, oğlu Ciro ve Barış Alper'in babası Yüksel Yılmaz hatıra fotoğrafı çektirdi.
AHH BİR FIRSATIM OLSA!
G.Saraylı futbolcular, davul çalarak şampiyonluk coşkusunu yaşarken Lemina "Elimde fırsat olsa Osimhen'i tutarım" yorumunu yaptı.
ABDÜLKERİM KIZINA KOŞTU
Aslan'ın savunmadaki bel kemiği Abdülkerim, mutluluğunu kızı Alara ile paylaştı.