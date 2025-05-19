Ole Gunnar Solskjaer'den Patrick Berg sözleri: "Hayır demedim ama..."

Beşiktaş Teknik Direkörü Ole Gunnar Solkjaer, gündeme ve transfere dair NRK radyosundaki podcast'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki futbol durumuna değinen Solskjaer, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik olarak bizden önde olduğunu kabul ediyorum. Transferde daha akıllıca davranmalıyız. Başka türde oyuncularla anlaşmaya çalışıyoruz. Gelecek sezon hedefimiz, ilk ikiye daha da yaklaşmak olmalı çünkü çok gerideyiz. Sonra iki tarafın da opsiyonu olmasına rağmen sözleşmem sona eriyor. O zaman oturup konuşabiliriz." dedi.

PATRICK BERG SÖZLERİ

Beşiktaş'a transfer ile adı sıkça anılan Berg hakkında Solskjaer, "Berg, Beşiktaş'a karşı birçok kez oynadı ve Türk medyasında adı Beşiktaş ile geçtiğinde, taraftarların istediği oyuncu olduğunu anladım. Hayır demedim ama o Bodo/Glimt'in oyuncusu." diye konuştu.

"GARSONUMUZ OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Son olarak Beşiktaş'a ilk geldiği zamanlardaki tecrübelerini aktaran Norveç teknik adam, "Beşiktaş tesislerinde restoranda yaşadığım bir olay var. Göreve başladıktan kısa süre sonra, yemeğimi yedikten sonra tabağımı almak ve masayı toplamak isteyen özel personel geldi. Bu ilk ve son kez oldu. Hemen müdahale etmeye karar verdim. Birilerinin bizim garsonumuz olması tamamen kabul edilemez. Bunu hem oyuncular hem de antrenörler kendimiz yapabiliriz. Bu, bir kültür meselesi. Şımartılmak çok tehlikeli.

Elbette ben onların kültürüne alışmak zorundayım, ama onlar da bana alışmalı. Belki birlikte altın bir orta yol buluruz. Sanırım bunu başardık, çünkü artık ben yukarıdan aşağıya bakan biri değilim diye anladılar." açıklamasında bulundu.