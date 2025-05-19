Rey Manaj’dan Rıza Çalımbay’a tepki: “Egosunu takımın önünde tuttu”

"BUNU ÖNCEDEN PLANLAMIŞTI"

Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi, belli ki beni antrenmandan çıkarmak için bir bahanesi vardı ki bu önceden planlanmış bir şeydi sanırım.

İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim, asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim ve kulüpten otobüs ayrılana kadar da bir değişiklik yapılır umudu ile bekledim.

Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor,

Değerli Sivasspor taraftarları ben bu kulübü her zaman sevdim ve sevmeye devam edeceğim hangi ligde olursak olalım, şu an yaşadığım üzüntüyü ve duygularımı tarif etmem imkansız.