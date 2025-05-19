Rey Manaj’dan Rıza Çalımbay’a tepki: “Egosunu takımın önünde tuttu”

Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takım, bu sonuçla birlikte Süper Lig'e veda etti.
Samsunspor maçının kadrosuna alınmayan Rey Manaj, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a tepki gösterdi.
Rey Manaj yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli Sivassporlular, Son günlerde yapılan basın açıklamalarından sonra polemik yaratmamak adına maçı beklemeye karar verdim.
Bodrumspor maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklamasının beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu Oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti,
İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım, Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm.
"BUNU ÖNCEDEN PLANLAMIŞTI"
Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi, belli ki beni antrenmandan çıkarmak için bir bahanesi vardı ki bu önceden planlanmış bir şeydi sanırım.
İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim, asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim ve kulüpten otobüs ayrılana kadar da bir değişiklik yapılır umudu ile bekledim.
Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor,
Değerli Sivasspor taraftarları ben bu kulübü her zaman sevdim ve sevmeye devam edeceğim hangi ligde olursak olalım, şu an yaşadığım üzüntüyü ve duygularımı tarif etmem imkansız.
RIZA ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?
Rıza Çalımbay daha başarılı oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık."
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 27 maçta 12 gol 5 asistlik performans gösterdi.