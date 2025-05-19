Süper Lig kulüplerinden 19 Mayıs paylaşımları

Süper Lig kulüpleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Kulüplerin yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

Galatasaray: 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak bir milletin bağımsızlık fitilini ateşleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeyi ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Fenerbahçe: Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106'ncı yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet, rahmetle anıyoruz.

Beşiktaş: 19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Bu anlamlı tarih, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. Beşiktaş JK olarak, "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk'ün izinde, gençlerimizi sadece sporla değil, ahlak, karakter ve vatan sevgisiyle de donatmayı ilke ediniyoruz. Gençlerimizin taşıdığı bu yüksek ruh ve inanç, kulübümüzün ve ülkemizin yarınlarına yön verecek güçtür. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Trabzonspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

Başakşehir FK: Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Aziz Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Samsunspor: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu kutlu günün coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Tarihin akışını değiştiren o ilk adımın atıldığı şehrimiz Samsun'un bir değeri olarak, bu büyük sorumluluğun bilinciyle 19 Mayıs'ın gururunu taşıyor; Atatürk'ün emanetini geleceğe aktarma kararlılığımızı sürdürüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Eyüpspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık mücadelemizi başlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Göztepe: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. "Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız"

Kasımpaşa: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!

Konyaspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Kayserispor: Kurtuluş Savaşımızın ve Milli Mücadelemizin başlangıcı olan bu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

Antalyaspor: Mustafa Kemal Atatürk, ''Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz." 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Çaykur Rizespor: Bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz!

Alanyaspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Bodrum FK: Her zaman kalbimizde, aklımızda ve formamızda olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyor; gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza ve müdafaa edeceğimize söz veriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Sivasspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Hatayspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Adana Demirspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Gaziantep FK: Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i, gençliğe olan sonsuz güveniyle geleceğe emanet ettiği gündür 19 Mayıs. Biz o emanete sahip çıkmaya, her koşulda müdafaa etmeye hazırız. Ulu Önderimizi saygıyla anıyor, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz.