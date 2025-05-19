Umutlar son 2 maça kaldı

Bodrum maçı sonrası konuşan futbolcular hafta içinde Galatasaray maçında yaşanan kayba vurgu yaptı. Cham, "Son iki maçta Galatasaray'a kaybetmek mental olarak zor bir 90 dakikaya neden oldu" dedi. UEFA Gençlik Ligi'nde 2. olan Trabzonspor U19 takımının kaptanı Salih Malkoçoğlu, A takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Karşılaşma sonrası "Uzun yıllar bu takıma hizmet etmek istiyorum" diye konuştu. Fatih Tekke de onun için "Hatasızdı" yorumu yaptı.Bodrum FK Teknik Direktörü Morais, maçın sonunda penaltılarının verilmediğini belirtip şunları söyledi: "Samsun maçında da bizim aleyhimize karar verilmişti. Lehimize karar çıkmıyor. Verilen penaltı verilmeyebilirdi ama verildi. Son pozisyonda da penaltımız verilmedi. Savaşmaya devam edeceğiz. Adaletle ilgili dengenin kurulmasını istiyoruz."