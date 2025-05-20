Avrupa devinden Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek için sözlü teklif!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ederken, bir yandan eldeki yıldız isimlere transfer teklifleri de geliyor.
Buna göre genç savunacı Yusuf Akçiçek'i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Lyon'un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında...
MARSILYA'DAN İLK ADIM GELDİ
Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon avro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek'in uygun şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.