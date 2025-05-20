Avrupa devinden Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek için sözlü teklif!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ederken, bir yandan eldeki yıldız isimlere transfer teklifleri de geliyor.

Buna göre genç savunacı Yusuf Akçiçek'i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Lyon'un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında...