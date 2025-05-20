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Giriş Tarihi: 20.5.2025 15:59 Son Güncelleme: 20.5.2025 16:00

Avrupa devinden Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için sözlü teklif!

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de genç yıldız Yusuf Akçiçek, transferin gözde isimlerin başında geliyor. Avrupa devi, Yusuf için sarı-lacivertlilerle temasa geçti ve sözlü teklifini iletti. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

Avrupa devinden Fenerbahçe’ye Yusuf Akçiçek için sözlü teklif!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ederken, bir yandan eldeki yıldız isimlere transfer teklifleri de geliyor.

Buna göre genç savunacı Yusuf Akçiçek'i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Lyon'un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında...

MARSILYA'DAN İLK ADIM GELDİ

Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon avro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.

SÖZLÜ TEKLİF YAPILDI

Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria'nın İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi. Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon avroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe'ye iletti.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek'in uygun şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Avrupa devinden Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için sözlü teklif!
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