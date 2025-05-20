Bandırmaspor final kapısını açtı!

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off aşamasında 2. turun ilk maçı dün oynandı. Teksüt Bandırmaspor,avantajı cebine koydu. Boluspor'un stadının uygunluğunun bulunmaması nedeniyle Sakarya'da oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında27'de Florent Hasani skora denge getirirken ilk yarı 1-1 bitti. 47'deile yeniden üstünlüğü alan bordo-beyazlılar, 60'ta3-1'i buldu. 81'de oyuna giren87'de ağları sarsarak skoru belirledi: 4-1. Böylece Mustafa Gürsel'in ekibi, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırma'da oynanacak rövanş müsabakası öncesi oldukça rahatladı.Trendyol 1. Lig'i birinci sırada şampiyon tamamlayan Kocaelispor ile ikinci basamakta bitiren Gençlerbirliği, direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti. Sezonu üçüncü olarak noktalayan Fatih Karagümrük de play-off finaline doğrudan bilet almıştı. İstanbul ekibi, Bolu- Bandırma eşleşmesinin galibiyle finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf, Süper Lig'e yükselen son takım olacak.