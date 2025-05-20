Bandırmaspor final kapısını açtı!

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off aşamasında 2. turun ilk maçı dün oynandı. Teksüt Bandırmaspor, son 7 karşılaşmasında yenilmeyen Boluspor'u 4-1 mağlup ederek
avantajı cebine koydu. Boluspor'un stadının uygunluğunun bulunmaması nedeniyle Sakarya'da oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Lois Diony, Bandırmaspor'u öne geçirdi.
27'de Florent Hasani skora denge getirirken ilk yarı 1-1 bitti. 47'de Murat Cem Akpınar
ile yeniden üstünlüğü alan bordo-beyazlılar, 60'ta Billel Messaoudi'nin penaltıdan attığı golle
3-1'i buldu. 81'de oyuna giren 40 yaşındaki Marco Paixao da
87'de ağları sarsarak skoru belirledi: 4-1. Böylece Mustafa Gürsel'in ekibi, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırma'da oynanacak rövanş müsabakası öncesi oldukça rahatladı.
KARAGÜMRÜK BEKLEMEDE
Trendyol 1. Lig'i birinci sırada şampiyon tamamlayan Kocaelispor ile ikinci basamakta bitiren Gençlerbirliği, direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti. Sezonu üçüncü olarak noktalayan Fatih Karagümrük de play-off finaline doğrudan bilet almıştı. İstanbul ekibi, Bolu- Bandırma eşleşmesinin galibiyle finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf, Süper Lig'e yükselen son takım olacak.