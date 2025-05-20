Göztepe’de Romulo, Adis Jahovic’in rekoruna göz dikti!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe formasıyla 13 gole ulaşan Romulo Cardoso, 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı ekipte bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak.

Sezonun ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan Göztepe'de Romulo, hücum bölgesinde gol katkısıyla dikkati çekti.

Süper Lig'de 29. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında penaltı vuruşuyla gol sevinci yaşayan Romulo, suskunluğunu 36. haftada Çaykur Rizespor maçındaki 2 golle bozdu.

ROMULO REKORUN PEŞİNDE

Ligde 13 gol ve 9 asiste ulaşan Romulo, 2 gol daha bulması halinde Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alacak. Sarı-kırmızılı ekipte Adis Jahovic, 2017-18'de 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılıların en golcü ismi Adis Jahovic'i Cherif Ndiaye, Romulo, Andre Castro ve Cameron Jerome izliyor.

GÖZTEPE'NİN GOLCÜLERİ

Göztepe'de, 1961-62'de Gürsel Aksel ve 1967-68'de Fevzi Zemzem 19'ar golle bir sezonda en fazla gol atan isimler oldu.