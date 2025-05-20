Kuzey’in yeni yıldızı

Bodrum beraberliği ile Avrupa'ya gitme şansını kaybeden Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu'nun sergilediği futbol, beğeni topladı.Bodrum FK karşısında 90 dakika sahada kalan Malkoçoğlu, tam not aldı. Başarılı oyuncu, karşılaşmada tamyakaladı.kazanmayı başardı.Maçı 7.8 reyting ile tamamlayan Salih, esas mevkii orta saha olmasına rağmen stoperdeki performansıyla da göz doldurdu. Teknik direktör Fatih Tekke bundan sonra daha fazla şans vermeyi düşündüğü genç oyuncu hakkında,ifadelerini kullandı.Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın 1-1 biten Bodrum FK maçındaki oyununu eleştirdi.