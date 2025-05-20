Mahmut Uslu’dan yeni hamle: Kongre için imza verdi!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımda başkan Ali Koç, eylül ayında kongre yapılacağını açıklamıştı.

Seçimin erkene alınmasını bekleyen Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞTİR"

Uslu, başkan Ali Koç'un eylül ayında kongre kararı almasının ardından şu açıklamayı yapmıştı; "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim."