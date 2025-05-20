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Giriş Tarihi: 20.5.2025 18:23 Son Güncelleme: 20.5.2025 18:23

Mahmut Uslu'dan yeni hamle: Kongre için imza verdi!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan yeni bir hamle geldi. Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapmasında erken seçim için imza verdi.

Mahmut Uslu’dan yeni hamle: Kongre için imza verdi!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımda başkan Ali Koç, eylül ayında kongre yapılacağını açıklamıştı.

Seçimin erkene alınmasını bekleyen Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞTİR"

Uslu, başkan Ali Koç'un eylül ayında kongre kararı almasının ardından şu açıklamayı yapmıştı; "Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim."

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Mahmut Uslu'dan yeni hamle: Kongre için imza verdi!
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