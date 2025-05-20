Muslera için ısrarcıyız

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıklamalarda bulundu. Fernando Muslera'nın kalması için konuştuğunu vurgulayan Özbek, şu açıklamaları yaptı:Biz de ısrarımıza devam edeceğiz.""Osimhen'inGalatasaray'a aidiyeti yüksek. Burada en önemli karar Osimhen'in, genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız.""Busezon en çok üzüldüğüm maç Young Boys mücadelesi. Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için 1.5 ay önce çalışmaları başlattık. 2017'deki 5. yıldız söylemi artık geride kaldı. O söylemi geride bırakıp yeni çabamız 6. yıldızı almak olacaktır."