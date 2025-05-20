Trabzonspor’un sermaye tavanı artırımı SPK’dan onay aldı

Trabzonspor, Türk futbolunda bir ilke imza atarak, Bankalar Birliği anlaşmasından tüm borçlarını ödeyerek çıkmıştı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

ESAS SÖZLEŞME TADİLATI YAPILACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmenin "şirketin sermayesi" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuru gerçekleştirildiği belirtildi.

PAY SAHİPLERİNİN ONAYINA SUNULACAK

SPK'nın onayından sonra, Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru ve diğer yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu değişiklikler 27 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak. Şirket, bu sürecin ardından yeni sermaye tavanı ile faaliyetlerini sürdürecek.

Trabzonspor, yıllardır sırtında taşıdığı mali yüklerden kurtulmak ve borçsuz bir geleceğe adım atmak adına tarihi bir hamle yaptı.

Yapılan işlemlerin özeti şöyle:

• Geçmiş yıllardan gelen 6.4 milyar TL zarar, mevcut sermayeden düşülerek silindi.

• Aynı anda 6.4 milyar TL sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL'ye çıkarıldı.

• Büyüme hedefleri doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'den 37.5 milyar TL'ye yükseltildi.

• A grubu hisseler üzerindeki özel hakların (imtiyazların) kalkmaması için, yatırımcılara hisselerini Trabzonspor'a devretme hakkı sunuldu. Bu teklif Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylandı.

• Pay alım teklifi süreci 10 iş günü sürecek. Hangi tarihler arasında olacağı ayrıca duyurulacak.

• Bu süreçte, 10 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Trabzonspor hissesi olan ve pay alım teklifi sürecine kadar bu paylarını taşıyan yatırımcılar, dilerlerse hisselerini 0.9997 TL'den kulübe satabilecek.

• Ardından, sermaye artırımı için rüçhan hakları devreye girecek ve bu haklar 15 gün boyunca geçerli olacak.

Tüm bu adımlar, 27 Mayıs 2025'te yapılacak Sportif A.Ş. Genel Kurulu'nda resmen onaylanacak.

Peki Bu Ne Anlama Geliyor?

• Sermaye yeniden 7.5 milyar TL'ye ulaşacak.

• Bilanço açığı kapanacak, teknik iflas süreci tamamen bitecek.

• Vergi borçlarının tamamı ödenecek.

• Geçen yıl kapatılan banka kredilerinin ardından, faiz yükü tamamen ortadan kalkacak.

• Böylece yıllık 1.5 milyar TL'nin üzerinde faiz tasarrufu sağlanacak.

• Trabzonspor artık, açık veren değil, gelir fazlası veren sezonlara hazırlanacak.