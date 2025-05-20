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Giriş Tarihi: 20.5.2025 08:51

Trabzonspor'un yeni parlayan genç yıldız: Salih Malkoçoğlu

Ligde bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, Bodrum FK maçındaki beraberliğin ardından Avrupa kupalarına gitme şansını da kaybetti. Bordo-mavili takımda Bodrum'a karşı oynayan Salih Malkoçoğlu gösterdiği performansla tam not aldı.

Trabzonspor’un yeni parlayan genç yıldız: Salih Malkoçoğlu

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Trabzonspor'da genç oyuncu Salih Malkoçoğlu'nun sergilediği futbol, beğeni topladı. Kulüp altyapısından yetişen ve Avrupa ikincisi U19 takımının kaptanlığını yapan genç yıldız, bordo-mavili formayla ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bodrum FK karşısında 90 dakika sahada kalan Malkoçoğlu, tam not aldı. Başarılı oyuncu, karşılaşmada tam 95 kez topla buluştu, 3 kez atak kesti, %94 pas isabet oranı yakaladı. 4'ü başarılı 6 uzun pas, 1 dribbling, 5 top kapma, 4 top çalma, 3 uzaklaştırma ve 4'ü başarılı 6 hava topu mücadelesi kazanmayı başardı.

TEKKE'DEN ÖVGÜ GELDİ

Maçı 7.8 reyting ile tamamlayan Salih, esas mevkii orta saha olmasına rağmen stoperdeki performansıyla da göz doldurdu. Teknik direktör Fatih Tekke bundan sonra daha fazla şans vermeyi düşündüğü genç oyuncu hakkında, "Bana göre hatasız oynadı. Önemli bir yetenek. Bazen bir maç, bir an hayatınızı değiştirir" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'un yeni parlayan genç yıldız: Salih Malkoçoğlu
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