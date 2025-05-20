Trabzonspor’un yeni parlayan genç yıldız: Salih Malkoçoğlu

Bodrum FK karşısında 90 dakika sahada kalan Malkoçoğlu, tam not aldı. Başarılı oyuncu, karşılaşmada tam 95 kez topla buluştu, 3 kez atak kesti, %94 pas isabet oranı yakaladı. 4'ü başarılı 6 uzun pas, 1 dribbling, 5 top kapma, 4 top çalma, 3 uzaklaştırma ve 4'ü başarılı 6 hava topu mücadelesi kazanmayı başardı.



TEKKE'DEN ÖVGÜ GELDİ

Maçı 7.8 reyting ile tamamlayan Salih, esas mevkii orta saha olmasına rağmen stoperdeki performansıyla da göz doldurdu. Teknik direktör Fatih Tekke bundan sonra daha fazla şans vermeyi düşündüğü genç oyuncu hakkında, "Bana göre hatasız oynadı. Önemli bir yetenek. Bazen bir maç, bir an hayatınızı değiştirir" ifadelerini kullandı.