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Giriş Tarihi: 20.5.2025 11:56

UEFA Avrupa Ligi finali yarın oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United, İspanya'nn Bilbao kentinde kozlarını paylaşacak.

AA
UEFA Avrupa Ligi finali yarın oynanacak!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak.

Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.

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UEFA Avrupa Ligi finali yarın oynanacak!
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