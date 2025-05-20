Yeni rota İspanya!

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, önceliği santrfor, kanat, ön libero ve beke yapılacak takviyelere verdi.Siyah-beyazlı yönetim, Espanyol'un 26 yaşındaki başarılı oyuncusu Javi Puado'yu gözüne kestirdi. Kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli futbolcu, başarılı bir dönem geçirdi.Javi Puado'nun hem İspanya içerisinden hem de dışından talipleri bulunuyor. Ayrıca Espanyol da yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.Beşiktaş, bu transferi çözmek için şartlarını zorlayacak.Bu sezon La Liga'da forma giydiği 34 maçta 11 gol, 3 asistlik performans üreten Javi Puado, 1 kez görev yaptığı İspanya Milli Takımı'nda 1 gol sevinci yaşadı.Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ülkesi Norveç'ten NRK'ye açıklamalarda bulundu. Çok kötü durumda olan bir ekibe geldiğini ve öncelikle takıma öz güven kazandırmaya çalıştığını belirten 52 yaşındaki çalıştırıcı,dedi. Bodo/Glimt forması giyen ve gündemlerinde yer alan Patrick Berg hakkında da konuşan Norveçli," ifadesini kullandı.