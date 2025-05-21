Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması: "Tamamen asılsızdır"

Beşiktaş Kulübü, Gaoussou Diarra ile ilgili çıkan transfer haberlerinin ardından resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra'nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbulspor'da bu sezon 37 maça çıkan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı. 2 yaşındaki Diarra'nın İstanbulspor ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.