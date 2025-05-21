İzin alındı! Yenikapı’da şölen var

G.Saray'ın büyük görsel şölene sahne olacak şampiyonluk kutlamaları için onay geldi… Sarıkırmızılılar, Yenikapı'da dev bir organizasyon düzenlemek için İstanbul Valiliği'ne başvuru yapmıştı. İzin çıkınca hazırlıklar başladı. 25 Mayıs Pazar günü futbol takımı, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya gidecek. Alanda 1 milyon taraftarın bulunması bekleniyor.

Katılımın ücretsiz olacağı bu kutlamalarda lazer-ışık ve drone şovlarla görsel şölen yaşanacak. Dünyaca ünlü sanatçıların da katılacağı organizasyonda Yenikapı'da 5 yıldızlı 5 ayrı platform kurulacak. Etkinlik alanları olacak ve taraftarlar doyasıya eğlenecek. GS Store'lar da 5 yıldızlı yeni ürünler satacak.