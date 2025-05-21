Kapıyı açık bıraktı

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik verdiği santrfor bölgesi için Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor. Siyahbeyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın önerisi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla yönetim harekete geçti. Alman ekibi Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı oyuncunun temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede düşünceleri alındı. Wind, transfere kapıyı kapatmadı ancak önceliğinin Avrupa olduğu iletildi. Wolfsburg'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki santrfor, acele etmeden gelecek teklifleri görmek istiyor. Bu süreçte menajeriyle Beşiktaş arasındaki temaslar ise devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile bonservis pazarlığına girecek. Kartal'ın golcü transferine ayırdığı bütçe 10 milyon Euro.

KAMP AVUSTURYA'DA

Beşiktaş'ın yeni sezon kampının plan ve programı belirlendi. Siyahbeyazlılar, gelecek sezonun başlangıcını 1 Temmuz'da yapacak. Ardından 4 Temmuz'da Avusturya'nın Bad Erlach kasabasına gidecek olan Beşiktaş, 18 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. 3 hazırlık maçı oynanması planlanıyor.