Mourinho ile 2. zirve

Spor, Fenerbahçe ile Jose Mourinho arasında gerçekleşen ve olumsuz sonuçlanan ayrılık görüşmesini dün okuyucularına duyurmuştu.Tarafların kısa süre içinde ikinci bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un, rakamı biraz daha yükselterek dünyaca ünlü çalıştırıcıyı ikna etmeyi ve sezonun bitimiyle birlikte yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Şimdilik yaptığı açıklamalarda gelecek sezon da takımın başında olacakmış gibi konuşan Mourinho'nun, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini bırakması için kontratında yazan 17 milyon Euro'luk bedeli talep ettiği ifade edildi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, F.Bahçe'nin başında çıktığı 54 maçta 34 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.