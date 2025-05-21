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Giriş Tarihi: 21.5.2025 11:56

PFDK açıkladı: Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'a PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

AA
PFDK açıkladı: Ertuğrul Doğan’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları açıklandı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ertuğrul Doğan'a kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra Trabzonspor'a aynı sebepten 2,5 milyon lira para cezası verilmesi kararı aldı.

PFDK ayrıca, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların neden olduğu saha olayları ve kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Trabzonspor'a toplam 1 milyon 8 bin lira ve aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 336 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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PFDK açıkladı: Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası!
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