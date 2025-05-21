Ronaldo'dan flaş sözler: "Bu, 10 yıl daha futbol oynayacağım anlamına geliyor"

Son dönemde adı sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile anılan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlerleyen yaşına rağmen Al Nassr'da gösterdiği performansla hala adından söz ettiren Portekizli yıldız vücut yaşını ölçtürdü.

Ronaldo'nun da elçisi olduğu, fitness takip ve sağlık izleme cihazları konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi, Ronaldo'nun biyolojik yaşını ölçtü. Ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı.

Yapılan testlerden sonra Ronaldo'nun fizyolojik olarak 11 yaş daha genç olduğunu ifade edildi. Testlerin ardından bir podcaste de konuk olan Ronaldo, 28.9 yaşında olduğunu söyledi ve ekledi "Bu kadar iyi olduğuna inanamıyorum. 28.9."

Bunun üzerine kendisine ne zaman emekli olacağına dair yöneltilen soruya ise Ronaldo şu yanıtı verdi:

"Bu, 10 yıl daha futbol oynayacağım anlamına geliyor."