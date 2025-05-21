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Giriş Tarihi: 21.5.2025 15:36

U19'un şampiyonu Trabzonspor! Son 5 yılda 3.kez...

Trabzonspor U19 Takımı, deplasmanda Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

U19’un şampiyonu Trabzonspor! Son 5 yılda 3.kez...

U19 Elit A Ligi'nde şampiyon belli oldu. Trabzonspor U19 takımı, Kayserispor'u 3-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren golleri; Ömer Faruk Duymaz, Taha Emre İnce ve Ekrem Terzi kaydetti. Bordo-mavililer, takipçisi Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmasıyla birlikte bitime mutlu sona ulaştı.

Bu sonuçla Fırtına, son 5 yılda 3. kez zafere ulaştı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, "U19 Elit A Ligi'nin 37. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan U19 Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutlarız" ifadelerine yer verildi.

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U19'un şampiyonu Trabzonspor! Son 5 yılda 3.kez...
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