UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz finali! Tottenham ile Manchester United karşı karşıya...

TOTTENHAM'IN HEDEFİ 3. ŞAMPİYONLUK

Premier Lig'in köklü ekipleri, bu defa Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde kozlarını paylaşacak. Tottenham Hotspur üçüncü, Manchester United ise ikinci kez kupayı müzesine götürmek istiyor.

Kuzey Londra ekibi daha önce UEFA Kupası'nın adını aldığı ilk sezon olan 1971-1972 sezonunda şampiyon oldu. Tottenham ikinci zaferini ise 1983-1984 sezonunda yaşadı.