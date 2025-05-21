UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz finali! Tottenham ile Manchester United karşı karşıya...

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz temsilcileri Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya geliyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Dördüncü hakem ise Maurizio Mariani olacak.
DEV FİNALİN 11'LERİ
Tottenham XI: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Solanke.
Manchester United XI: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Shaw, Dorgu, Casemiro, Fernandes, Amad Diallo, Mount, Hojlund.
TOTTENHAM'IN HEDEFİ 3. ŞAMPİYONLUK
Premier Lig'in köklü ekipleri, bu defa Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde kozlarını paylaşacak. Tottenham Hotspur üçüncü, Manchester United ise ikinci kez kupayı müzesine götürmek istiyor.
Kuzey Londra ekibi daha önce UEFA Kupası'nın adını aldığı ilk sezon olan 1971-1972 sezonunda şampiyon oldu. Tottenham ikinci zaferini ise 1983-1984 sezonunda yaşadı.
MANCHESTER UNITED 1 KAZANDI 1 KAYBETTİ
2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.
2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.
Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.
AVRUPA'DA 2. KEZ RAKİP OLDULAR
İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.
1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.