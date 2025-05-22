Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu'nun Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."