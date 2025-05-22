Aslan’ın B planı Williams

Şampiyonluğu garantileyerek 5. yıldızı kazanan Galatasaray'da yeni sezon planları hemen yapılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir ekip kurmayı hedefleyen yönetim, ayrılması gündemde olan isimlerin yerine de oyuncular bakıyor... Sezon başında Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu, devre arasında da West Ham United'ın talip olduğu Barış Alper Yılmaz, performansıyla değerine değer katarken önemli kulüplerin de dikkatini çekti. İngilizlerin ardından İtalyanların da takip listesine giren milli futbolcunun, bu transfer döneminde 30 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılması söz konusu.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE GÖREV YAPABİLİYOR

Galatasaray cephesi, menajerler üzerinden nabız yoklanan Barış'ın yerine kenar forvet arayışlarına başladı. Athletic Bilbao'dan İnaki Williams ismi ön plana çıktı. İspanya'da bu sezon 11 gol-9 asiste imzasını koyan Williams, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Athletic Bilbao ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro. Nico Williams'ın ağabeyi olan İnaki, İspanya'yı seçen kardeşinin aksine milli takım tercihini Gana'dan yana kullandı.

F.BAHÇE'YE 2 GOL ATTI

2015'ten bu yana Athletic Bilbao'da forma giyen Williams, 470 karşılaşmada 111 gole imza attı ve 64 asist yaptı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Bilbao'nun 2-0 kazandığı F.Bahçe maçında golleri atan isimdi.

Williams, La Liga'da art arda 224 maça çıkarak tarihe geçti. 2016-17'den 2021-22'ye kadar hiçbir maçı kaçırmadı ve üst üste en çok maç oynama rekorunu daha önce emekli olan İspanyol Jon Andoni Larranaga'dan aldı. Son 3 sezonda ise sadece 6 maçta takımını yalnız bıraktı.

Kariyerinde 2 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Kupası var.

Kardeşi Nico Williams da Athletic Bilbao'da forma giyiyor.