Damien Comolli açıkladı: Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Toulouse Başkanı Damien Comolli, Miha Zajc'ın Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.

Comolli,"Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Oyuncumuz gelecek ay Fenerbahçe'ye geri dönecek." Ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Comolli, kiralık olarak takıma transfer olan Ümit Akdağ'ın da Alanyaspor'a geri döneceğini duyurdu.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Toulouse'ta 22 maça çıkan Miha Zajc, gol ya da asist katkısı yapamadı. Sloven futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.