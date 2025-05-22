Dursun Özbek'ten şampiyonluk kutlaması için açıklama: "Taraftarın Yenikapı'ya sığmayacağını düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, antrenman öncesinde soruları cevapladı.

Dursun Özbek şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili, "Bu hafta sonu Göztepe'yle oynayacağız ve Başakşehir maçıyla sezon bitecek. Türkiye Ligi'nin şampiyonu Galatasaray. Tüm camia olarak bunun keyfini ve mutluluğunu hep beraber yaşadığımız günlerdeyiz. Kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının Yenikapı'ya sığmayacağını düşünüyorum. Buradan çağrı yapıyorum, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım." dedi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU SÖZLERİ

Özbek, "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" sorusunu, "Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde kupa, federasyonun belirlediği birileri tarafından veriliyor. Bize ulaşmış bir bilgi yok kupayı kimin vereceğiyle ilgili." olarak yanıtladı.