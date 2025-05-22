Okan Buruk: "Mayıslar bizimdir' dedik ve şampiyon olduk"

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da bugün basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk, "Çok mutlu ve gururluyuz. Üst üste 3'üncü şampiyonluğumuz. Taraftarımıza, oyuncularımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Yine başardık. 'Mayıslar bizimdir' dedik ve mayıs ayında şampiyon olduk. İnşallah 4'üncü, 5'inci şampiyonluğu da hep birlikte yürüyeceğiz. GS Plus için de özellikle takıma vereceğiniz destek, bize daha çabuk ulaşmak bu imkanlardan yararlanmak için ben de herkesi GS Plus'a davet etmek istiyorum. Galatasaray'a verilecek destek çok önemli. Önemli transferler yapıyoruz, önemli oyunculara sahibiz. Galatasaray'ın açtığı her yolda taraftarımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Fernando Muslera ise Pazar günü yapılacak şampiyonluk kutlamalarına bütün taraftarları Yenikapı'da görmek istediklerini söyledi.