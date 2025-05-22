Osimhen 4 milyon kez haber oldu

Şampiyon G.Saray'ın en medyatik isimleri belli oldu. Rekorları altüst ederek lige damga vuran Victor Osimhen, bu alanda da zirveye oturdu.Türkiye'de en çok kupa kazanan oyuncu ünvanını elinde bulunduran Cimbom'un tecrübeli file bekçisihaber içeriğiyle Osimhen'i takip etti.ise listeye üçüncü sıradan giriş yaptı; oyuncuhaber içeriğiyle adından söz ettirdi.