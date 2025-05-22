Sürpriz hamle Denis Bouanga

BU sezon Avrupa'nın uzağında kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği 'Net' transferler için harekete geçti. Bu planlama doğrultusunda hücum hattında da önemli bir değişime gidilmesi beklenirken, ilk hedeflerden birisi de Los Angeles formasıyla bu sezon 19 maçta görev alan ve 10 gol, 3 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Denis Bouanga oldu. Gabon Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyen Bouanga, bugüne dek kulüp kariyerinde 400 resmi maça çıktı. Denis Bouanga, 165 gol ve 66 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.