UEFA’dan Euro 2028 için tarihi karar

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği yapacak ülkelerin elemelerde mücadele edeceğini duyurdu. İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında belirlenen yeni formattaUEFA, ilk kez bir ev sahibinin Avrupa Şampiyonası için eleme oynayacağını açıkladı.Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak. EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.