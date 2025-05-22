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Giriş Tarihi: 22.5.2025

Yenikapı için geri sayım

Yenikapı için geri sayım
G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da yapacakları şampiyonluk kutlamasına tüm taraftarları davet etti. 1 milyon kişinin katılması beklenen büyük şölenin detayları da netleşmeye başladı:
GEÇEN sezon RAMS Park'ta verdiği konser beğenilen Edis'ten aynı şovu Yenikapı'da tekrarlaması istendi.
GALATASARAY'A gönül veren ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve Mertens ailesi ile yakın arkadaş olan Hadise de kutlamalara sahne şovu için davet edildi.
GALATASARAY'IN 25. şampiyonluğu için marş hazırlayan Emir Can İğrek, 5. yıldıza özel şarkısını ilk kez Yenikapı'da taraftarlara seslendirecek.
PODE Sentar şarkısının sahibi Mc Livinho'ya teklif götürüldü ve vereceği cevap bekleniyor.
YENIKAPI'DA kurulacak GS Store çadırında 5 yıldızlı ürünler satılacak.
KUTLAMALARA katılım ücretsiz olacak ancak Galatasaray aplikasyonu yüklü sarı-kırmızılı taraftarlara özel kampanyalarla ek gelir sağlanacak.
GALATASARAY'I şampiyon yapmış eski teknik adam ve unutulmaz futbolcular da bu şölene davet edildi.

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Yenikapı için geri sayım
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