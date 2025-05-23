1. Lig play-off’ta finalin adı belli oldu

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u 1-0 yendi.
İlk maçta da rakibini 4-1 yenen bordo-beyazlı ekip, play-off finaline yükselerek Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Abdullah Uğur Sarı
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 84 Kerim Avcı), Ndongala (Dk. 57 Mehmet Özcan), Hakan Bilgiç, Sitoe (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 57 İbrahim Kaya), Rahmetullah Beşibek, Mulumba, Diony (Dk. 73 Paixao)
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 72 Oğuz Kaan Güçtekin), Liço (Dk. 46. Babakar), Jefferson (Dk. 73 Aleksic), Hasani, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 86 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 72 Iskandarlı), Balburdia
Gol: Dk. 90+2 Paixao (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 İshak Karaoğul, Dk. 13 Balburdia, Dk. 17 Liço, Dk. 23 Onur Ulaş (Geosis Boluspor), Dk. 49 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor)