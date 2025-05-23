Eskişehirspor’un şampiyonluğu kutlandı

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirilen "Şampiyonların Gecesi" adlı organizasyona formaları ve atkılarıyla katılan taraftarlar, marşlar söyleyip tezahüratta bulundu.

Gönüllü taraftarlardan oluşan Bando Es-Es'in gösteri yaptığı programda, DJ Kuvoka ile sanatçılar Mithat Körler, Hande Ünsal, Jeff Redd, Ceza ve Joker sahne aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un şehir ve spor birlikteliğinin simgesi olduğunu söyledi.

Eskişehirspor'un mazisinin başarılar ve kupalarla dolu olduğunu vurgulayan Aksoy, "Kaybetmenin, kazanmanın, umudun ve tutkunun tarihidir Eskişehirspor. Anadolu'nun bağrından çıkarak İstanbul'un büyük kulüplerine kafa tutan, yetiştirdiği sporcuları ülke futboluna armağan eden, zorlukları aşarak gelinen 60 yıllık futbol efsanesidir." diye konuştu.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da şampiyonluklarını taraftarlara borçlu olduklarını belirtti.

Şampiyonluk yolunda büyük emekler verdiklerini aktaran Entok, "Hak ettiğimiz, söke söke aldığımız şampiyonluğumuz hepimize hayırlı olsun. İki kere Bölgesel Amatör Lig'de taraftar rekorunu kırmak sizlere yakıştı. Bu camianın başkanı olduğum için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Organizasyon, Eskişehirsporlu futbolcuların TFF Bursa Bölge Temsilcisi Atilla Dönmez'in elinden aldıkları şampiyonluk kupasını havaya kaldırması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ile Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile diğer ilgililer katıldı.