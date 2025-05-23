Göztepe, Süper Lig’de yarın Galatasaray’ı konuk edecek

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak, yönetecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-3 mağlup olan Göztepe, ligde topladığı 47 puanla 8. sıraya geriledi.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı, bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet alabilen Göztepe, taraftarı önündeki son maçında rakibini yenmek istiyor. İzmir ekibi, sezonun ilk yarısındaki maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.