Skriniar’ın menajeri merak edilen soruyu yanıtladı!

Fenerbahçe'nin PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Slovak basınına konuşan Skriniar'ın menajeri, Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir karar aldıklarını ifade etti. Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettiklerini anlatan Sistici, "Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTTİKTEN SONRA…"

Skriniar'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan menajer şu ifadeleri kullandı: "Sezon henüz bitmedi. Dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Sezon bittikten sonra değerlendirme yapılacak ama hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum. Elbette kulübün ve taraftarların umduğu sonuçları alamamaları bizi üzüyor."