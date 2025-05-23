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Giriş Tarihi: 23.5.2025 21:29

Süper Lig'e son yükselecek takım Sakarya'da belli olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı 1'inci Lig Play-Off maçının Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

DHA
Süper Lig’e son yükselecek takım Sakarya’da belli olacak

TFF, yaptığı açıklamada 1'inci Lig Play-Off Final müsabakasının 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını ifade etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırma Spor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak."

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e Fatih Karagümrük - Bandırmaspor eşleşmesinin galibi yükselecek.

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Süper Lig'e son yükselecek takım Sakarya'da belli olacak
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