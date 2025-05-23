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Giriş Tarihi: 23.5.2025 08:48

Taraftardan Muslera'ya ve Mertens'e sürpriz veda!

Galatasaray'ın efsanesi olarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran ve ligde en çok kupa kazanan oyuncu olan Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Bir diğer ayrılacak olan oyuncu ise Dries Mertens olacak. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı, son hafta oynanacak olan Başakşehir maçında iki yıldız oyuncusuna unutmayacağı bir koreografi hazırlıyor.

Taraftardan Muslera’ya ve Mertens’e sürpriz veda!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanıyor. G.Saray kariyeri 2011 yılında Başakşehir maçıyla başlayan Muslera'nın vedası da haftaya oynanacak Başakşehir maçıyla olacak.

SÜRPRİZ BİR KOREOGRAFİ HAZIRLANACAK

Ülkesine dönmeye karar veren Uruguaylı kaleci ve son 3 şampiyonlukta büyük katkıları olan Dries Mertens için muhteşem bir koreografi hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 14 senede 19 kupa kaldıran Muslera için tribünde unutulmaz bir görsel şölene imza atacak.

Bu sezon ligde 33 maça çıkan ve 31 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmıştı.

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Taraftardan Muslera'ya ve Mertens'e sürpriz veda!
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