Taraftardan Muslera’ya ve Mertens’e sürpriz veda!

SÜRPRİZ BİR KOREOGRAFİ HAZIRLANACAK

Ülkesine dönmeye karar veren Uruguaylı kaleci ve son 3 şampiyonlukta büyük katkıları olan Dries Mertens için muhteşem bir koreografi hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 14 senede 19 kupa kaldıran Muslera için tribünde unutulmaz bir görsel şölene imza atacak.

Bu sezon ligde 33 maça çıkan ve 31 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmıştı.