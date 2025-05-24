Ancelotti dönemi bitti Xabi Alonso gün sayıyor

devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağını resmen duyurdu.Bu sezon La Liga'da, Süper Kupa'da ve Kral Kupası'nda şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran, Devler Ligi'nde de Arsenal'a elenerek hayal kırıklığı yaşatan Ancelotti, toplam 6 sezonda 15 kupa kazandı. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak 66 yaşındaki ismin yerine ise