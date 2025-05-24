Avrupa’da transfere damga vuracak hamle! Florian Wirtz adım adım Liverpool’a!

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool, yaz transfer dönemine damga vuracak bir hamle yaptı. Merseyside ekibi, Bayer Leverkusen forması giyen genç yıldız Florian Wirtz ile el sıkıştı. SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Kırmızılar hem Alman ekibi hem de Wirtz ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. REAL VE BAYERN DE İSTİYORDU Bayern Münih ve Real Madrid'in de ilgilendiği 22 yaşındaki orta saha, tercihini İngiliz devinden yana kullandı. Bu sezon Leverkusen ile 45 maça çıkan Wirtz, 15 gol atıp 16 asist kaydetti.