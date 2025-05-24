Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ndan Ali Koç’a çarpıcı sözler!

''İMZAYLA GİDEN BAŞKAN OLMA''

Kongre için imza toplayan üyelere hain denmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "İmza toplanarak giden başkan olma. Bir an önce seçime git. Güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak" dediği öğrenildi.